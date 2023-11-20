У понеділок, 20 листопада, на підконтрольну Україні територію вдалося повернути тіла ще 94 полеглих захисників.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що передання тіл загиблих воїнів здійснювали у взаємодії з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України, ЗСУ, ДСНС України у Сумській області, ДПСУ, іншими представництвами структур сектору безпеки та оборони країни.

Також представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста сприяли та брали безпосередню участь у переданні тіл.

«Відповідно до норм Міжнародного гуманітарного права протилежній стороні передано тіла (останки) комбатантів, загиблих у зв’язку зі збройною агресією проти України», — додали у Координаційному штабі.

Варто додати, що ЗСУ забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.

Також, 14 квітня Україні вдалося повернути додому тіла 82 загиблих військових. Передача тіл з тимчасово окупованих територій відбулась за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.

Нагадаємо, що 24 березня Україні вдалося повернути додому тіла 83 загиблих українських військових.