Американський військовий літак перелетів злітну смугу на одній із гавайських військових баз та опинився частково підтопленим, потрапивши на мілководдя.

Як повідомляє Укрінформ, про це пишуть місцеві ЗМІ.

«Великий американський військовий літак потрапив на мілководдя затоки Канеоху в понеділок пообіді після того, як перелетів посадкову смугу на базі морських піхотинців на Гаваях», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інцидент трапився із літаком Р-8 «Посейдон» під час посадки.

Після аварії, літак було видно частково підтопленим у мілкій воді.

На борту повітряного судна перебувало дев’ятеро людей й усі вони дісталися до берега неушкодженими.

За словами військових, екіпаж проводив «рутинне тренування». Наразі триває розслідування інциденту.

Нагадаємо, у Флориді, США, пілот невеликого літака провів всю ніч у болоті з алігаторами після того, як потрапив в аварію.