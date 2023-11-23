В Північній Кореї з середини жовтня спостерігається «масштабний» викид води з ядерного реактора в комплексі в Йонбені.

Про це пише РБК-Україна.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі пояснив спостереження свого агентства за легководним реактором (LWR) на ядерному комплексі в 100 кілометрах на північ від Пхеньяна.

— Підвищений рівень активності спостерігався на LWR і поблизу нього. З середини жовтня 2023 року спостерігався сильний відтік води із системи охолодження, — заявив він.

Рафаель Гроссі підкреслив триваючу діяльність у комплексі Йонбен, повторивши, що «очевидне» продовження ядерної програми Північної Кореї є «явним» порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН (РБ ООН). Видання зазначає, що таким чином він натякнув на можливий тестовий запуск об’єкта, який може бути призначений для виробництва більшої кількості розщеплюваного матеріалу для ядерних бомб.

— Реактор потужністю 5 МВт(е) був зупинений на три-чотири тижні протягом вересня та початку жовтня 2023 року, однак зараз є ознаки роботи. Існують також ознаки поточної роботи заводу з центрифужного збагачення та його прибудови, — сказав Рафаель Гроссі.

Нагадаємо, Північна Корея повідомила про успішний запуск балістичної ракети із супутником-шпигуном на борту.