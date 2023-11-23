Російська армія знову атакувала Херсонщину. Через ворожий обстріл загинула одна людина, ще один мирний житель дістав поранення.

По місту Херсон ворог випустив 29 снарядів, повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, противник здійснив 65 обстрілів території Херсонської області, випустивши 287 снарядів з мінометів, артилерії, Через російську агресію загинула людина, ще один мирний житель дістав поранення «Градів», танків, БПЛА та авіації. Армія РФ поцілила у житлові квартали населених пунктів області, територію заводів, навчальний заклад, медичну установу та магазин у Херсоні.

Через російську агресію загинула людина, ще один мирний житель дістав поранення.

Нагадаємо, що вчора, 22 листопада, російські окупанти знову атакували Миколаївську область.