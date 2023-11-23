Вчора ввечері, 22 листопада, російська армія вкотре обстріляла Куп’янськ Харківської області.
Про це повідомили в прокуратурі Харківської області.
«За попередніми даними, це був артилерійський обстріл. Ворожий снаряд влучив у дах адміністративної будівлі. Пошкоджено також прилеглі житлові будинки», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вчора, 22 листопада, росіяни тричі обстріляли Миколаївську область.
Також російська армія знову атакувала Херсонщину, ворог випустив 29 снарядів. Внаслідок чого загинула одна людина, ще один мирний житель дістав поранення.
Вчора ввечері, 22 листопада, російська армія вкотре обстріляла Куп’янськ Харківської області.
Про це повідомили в прокуратурі Харківської області.
«За попередніми даними, це був артилерійський обстріл. Ворожий снаряд влучив у дах адміністративної будівлі. Пошкоджено також прилеглі житлові будинки», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вчора, 22 листопада, росіяни тричі обстріляли Миколаївську область.
Також російська армія знову атакувала Херсонщину, ворог випустив 29 снарядів. Внаслідок чого загинула одна людина, ще один мирний житель дістав поранення.