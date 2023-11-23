Вчора ввечері, 22 листопада, російська армія вкотре обстріляла Куп’янськ Харківської області.

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області.

«За попередніми даними, це був артилерійський обстріл. Ворожий снаряд влучив у дах адміністративної будівлі. Пошкоджено також прилеглі житлові будинки», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вчора, 22 листопада, росіяни тричі обстріляли Миколаївську область.

Також російська армія знову атакувала Херсонщину, ворог випустив 29 снарядів. Внаслідок чого загинула одна людина, ще один мирний житель дістав поранення.