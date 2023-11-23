У частини споживачів в Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій та Чернігівській областях внаслідок обстрілів відсутнє світло.

В НЕК «Укренерго» повідомили, що станом на ранок 23 листопада, через бойові дії та з інших причин без світла залишається 409 населених пунктів.

Через бойові дії у Харківській області було пошкоджено три лінії електропередачі, без світла залишаються 17,2 тисячі абонентів. Відновлювальні роботи ведуться із залученням саперів та спецтехніки. На Дніпропетровщині протягом доби вимикалися чотири лінії електропередачі.

Внаслідок обстрілів 48 населених пунктів знеструмлено у Херсонській області, у Донецькій — 6 населених пунктів, у Запорізькій — залишаються 62 населені пункти.

Через бойові дії повністю у Чернігівській області без світла залишаються 10 населених пунктів і 7 — частково.

Як повідомили в Міненерго, на сьогодні ситуація в енергосистемі залишається складною: триває ремонт на кількох блоках теплових електростанцій, в енергосистемі є дефіцит електроенергії. Диспетчерський центр «Укренерго» шукає можливості покриття дефіциту, відключення споживачів не прогнозується.

Як повідомлялось раніше, через зростання споживання електроенергії Румунія, Словаччина та Польща надали аварійну допомогу енергосистемі України.