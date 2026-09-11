Нідерланди передали 20 тонн енергетичного обладнання трьом областям України

Нідерланди передали 20 тонн енергетичного обладнання Київщині, Чернігівщині та Миколаївщині. Ілюстративне фото МикВісті

Нідерланди передали 20 тонн енергетичного обладнання для забезпечення потреб Київської, Чернігівської та Миколаївської областей.

Про це повідомляє Міненерго.

До складу гуманітарного вантажу увійшли генератори, силові трансформатори, засоби першої допомоги та інше оснащення.

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Передачу матеріалів зі складів Міністерства енергетики України організували за підтримки Нідерландського агентства з питань підприємництва та логістичного сприяння Генерального директорату Європейської комісії з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги.

Отримане обладнання спрямують на забезпечення резервного електропостачання, проведення ремонтних робіт на електромережах та підтримку роботи критичної інфраструктури в умовах збоїв у енергосистемі.

Нагадаємо, що Міністерство енергетики України передало АТ «Херсонобленерго» 46,5 тисячі літрів дизельного пального та готує до відправки силовий трансформатор.