Через зростання споживання електроенергії Румунія, Словаччина та Польща надали аварійну допомогу енергосистемі України.

Про це повідомляє «Укренерго» станом на ранок 23 листопада.

Зазначається, що в Україні продовжує зростати споживання електроенергії. 23 листопада ситуація залишається складною: триває ремонт на кількох блоках теплових електростанцій, в енергосистемі є дефіцит електроенергії.

«Вчора, 22 листопада, в енергосистемі було зафіксовано дефіцит електроенергії. Причини: споживання збільшилось через похолодання й спричинило додаткове навантаження на електростанції, що, своєю чергою, спричинило зупинку та вихід в аварійний ремонт кількох блоків. Наявного на ринку обсягу імпортної електроенергії не вистачило для того, щоб замістити весь обсяг невиробленої зупиненими блоками електроенергії», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що вечірній максимум споживання електроенергії 22 листопада був на 4% вищим, ніж 21 листопада.

Тож для зменшення навантаження на блоки теплових електростанцій при недостатньому обсязі імпорту, «Укренерго» було змушене активувати аварійну допомогу від операторів систем передачі Румунії, Словаччини, Польщі, загальним обсягом 1800 мегават-годин.

Нагадаємо, виконуючий обов'язки директора «Миколаївобленерго» Вадим Данилків повідомив, що підприємство підготувалося до можливих російських атак, тому очікувати на тотальний блекаут жителям області — не варто.