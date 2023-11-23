Внаслідок чергового обстрілу Дніпровського району Херсона поранення отримала 39-річна місцева мешканка.

Про це повідомили голова МВА Херсона Роман Мрочко та Херсонська ОВА.

«По медичну допомогу звернулась 39-річна херсонка. Вона отримала поранення близько години тому під час обстрілу з боку російських військ Дніпровського району Херсона», – йдеться у повідомленні.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін додав, що внаслідок обстрілу поранення отримали двоє дітей 15-річний хлопчик та його 11 річна сестричка.

«Через російський обстріл Херсона постраждали двоє дітей. До лікарні доставили 15-річного хлопчика та його 11-річну сестричку. У старшого – травмована голова, нога і спина, а в молодшої діагностували поранення обличчя та гостру реакцію на стрес», – повідомив Прокудін.

Зараз постраждалим надають всю необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, нещодавно російські окупанти завдали артилерійського удару по Очакову Миколаївської області.