Правоохоронці оголосили підозру у крадіжці жінці. Поліціянти кажуть, що в жовтні 44-річна фігурантка впродовж двох годин обікрала п'ять магазинів у Нетішині, що на Хмельниччині.

Про це повідомила поліція Хмельницької області.

Так, поліція отримала повідомлення про крадіжки з побутових магазинів Нетішина майже одночасно. Під час перегляду камер спостереження правоохоронці з'ясували, що до цього причетна одна людина.

«Підозрювана викрадала товари загального користування прямо з прилавків. Після скоєного непомітно залишала приміщення магазинів. Поліціянти встановили особу крадійки та з'ясували, що вона вчинила низку аналогічних злочинів у сусідній Рівненщині», — йдеться в повідомленні.

Слідчі оголосили жінці підозру за частиною 4 стаття 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення від 5 до 8 років.

Як повідомлялось раніше, шахраї маскуються під працівників служби безпеки банку та ошукують людей.