Російсько-окупаційні війська в ніч проти 24 листопада здійснили чергову повітряну атаку на Україну, використавши безпілотники Shahed-131/136.

Про це повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.

Зазначається, що уночі ворог атакував трьома ударними дронами типу Shahed із південно-східного напрямку. Всі три вдалося знищити силами та засобами Повітряних сил.

Нагадаємо, що в ніч на 24 листопада силами та засобами протиповітряної оборони в Миколаївській області було знищено ворожий БпЛА «Shahed-131/136».