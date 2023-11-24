На березі водоймища біля садового товариства Первомайської громади Миколаївського району чоловік кинув гранату в пришвартований на березі човен, у якому знаходилися два рибалки.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

За словами правоохоронців, між 60-річним чоловіком та рибалками виник словесний конфлікт, після якого зловмисник пішов додому та повернувся з вибухівкою в руках, яку кинув у чоловіків на човні. Внаслідок вибуху тілесні ушкодження отримав 57-річний чоловік, другому рибалці вдалося уникнути поранень.

Зокрема, одного із потерпілих медики госпіталізували, зараз він перебуває у лікарні, його життю нічого не загрожує.

Під час обшуку на території домоволодіння затриманого правоохоронці виявили та вилучили понад сотню набоїв різного калібру до автоматичної зброї та дві димові шашки.

Слідчі процесуального керівництва прокуратури повідомили зловмисника про підозру за частиною 3 статті 15 та пунктом 1 частини 2 статті 115 «Замах на навмисне вбивство».

Вирішується питання про оголошення затриманому про підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Підозрюваному загрожує до 15 років ув'язнення.

Найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід. Досудове розслідування продовжується.

Раніше повідомлялось, що мешканець Миколаївського району кинув гранату в автомобіль біля якого знаходились троє людей.