У Швейцарії суд пом’якшив покарання за зґвалтування, бо воно тривало «лише 11 хвилин». На думку Федерального суду, відносно коротка тривалість зґвалтування може зіграти роль у визначенні вироку нападнику.

Про це пише видання Swissinfo.

Подія трапилася в лютому 2020 року, коли двоє чоловіків 17 і 33 років зґвалтували жінку в під’їзді її будинку.У 2021 році Апеляційний суд Базеля пом’якшив вирок старшому ґвалтівнику й обґрунтував це тим, що, серед іншого, злочин тривав лише 11 хвилин. Також у суді зазначили, що «перед злочином жінка подавала неправильні сигнали», адже перед тим, як її зґвалтували, вона мала добровільний статевий акт з іншим чоловіком у туалеті бару.

Рішення суду тоді збурило протести в кількох містах. Близько 500 людей зібралися перед судом у Базелі й мовчки тримали руки вгорі протягом 11 хвилин – стільки, скільки тривало зґвалтування.

«У рішенні, опублікованому в середу, 22 люстопада, Федеральний суд постановив, що при винесенні вироку необхідно враховувати відносно короткий термін зґвалтування», - пише видання.

Це рішення викликало обурення деяких людей. «Цей випадок особливо серйозний, і в цьому сенсі я не вважаю, що тривалість порушення має відігравати роль», — сказала парламентарій і юрист Барбара Штайнеманн швейцарському громадському телебаченню SRF.

В свою чергу парламентарка і юристка Барбара Штайнеманн зауважила, що «Це серйозний випадок і тривалість зґвалтування має відігравати роль».

Водночас Федеральний суд зазначив, що злочинця слід покарати суворіше, ніж визначив Базельський суд з інших причин. У Федеральному суді визнали, що під час призначення покарання винному не повинен враховуватися факт, що жінка раніше мала добровільний статевий акт з іншим чоловіком.

Тепер справа повернеться до суду нижчої інстанції. Він має призначити суворіший вирок. Яким було початкове покарання, не вказується. Щодо 17-річного кривдника, то суд у справах неповнолітніх Базеля виправдав його. Зараз апеляція на цей вирок розглядається в Апеляційному суді Базеля.

Нагадаємо, що в Первомайську поліція затримала трьох хлопців (один віком 18 та двоє віком 15 років), які підозрюються в зґвалтуванні 15-річної дівчини.