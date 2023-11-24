У Києві поліцейські затримали велосипедиста, який обливав перехожих червоною фарбою. Навіщо він робив це, пояснити не зміг.

Про це повідомили в поліції Києва.

За даними правоохоронців, вони отримали кілька звернень від мешканців Подолу про те, що велосипедист облив їх червоною фарбою. На його розшук орієнтували всі наряди Подільського району. Невдовзі підозрюваного затримали.

«Ним виявився раніше не судимий киянин, 1981 року народження. Він мав із собою пляшку з фарбою червоного кольору, яку разом із велосипедом правоохоронці вилучили у якості речових доказів. Мету своїх вчинків затриманий пояснити не зміг», — йдеться в повідомленні поліції.

Чоловіку повідомили про підозру в грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства. Покарання за такий злочин — штраф від 17 тисяч до 34 тисяч гривень, арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до пʼяти років.

Нагадаємо, що у Миколаєві невідомі зловмисники облили червоною фарбою будівлю синагоги єврейської громади, розташованої у центрі міста.