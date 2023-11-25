Росіяни 25 листопада вдарили з мінометів по селу у прикордонній Семенівській громаді, що на Чернігівщині. Поранено місцеву жительку, яка поралася у дворі по господарству й потрапила під російський вогонь.

Про це повідомила поліція Чернігівської області.

Так, місцеві поліціянти прибули у прикордонне село на допомогу пораненій жінці. Службовим автомобілем потерпілу евакуювали та передали медикам. У лікарні їй надали необхідну допомогу.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області 15 листопада осколкового поранення в стегно зазнала волонтерка із Сумщини: російський снаряд пробив двері її автомобіля. Жінку прооперували.