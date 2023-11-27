В Австрії у суботу розбився легкомоторний літак, четверо людей на борту загинули.

Про це пише «Європейська правда».

Інцидент стався вдень у суботу на заході країни, в гірській місцевості у районі селища Грюнау-ім-Альмталь.

Після звісток про падіння літака поліція розпочала пошукову операцію, через складні погодні умови вона тривала кілька годин. На місці виявили чотирьох загиблих, їхні особи поки не розкривають.

За даними австрійського APA, ймовірно це літак Rockwell Commander 112B, що вилетів з Пршибраму у Чехії і прямував до Хорватії.

Нагадаємо, нещодавно американський військовий літак перелетів злітну смугу на одній із гавайських військових баз та опинився частково підтопленим, потрапивши на мілководдя.