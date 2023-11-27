У Київській області посадовців військової частини викрили на мільйонних оборудках із харчуванням для особового складу.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що до організованої групи входили військовослужбовці та працівники військової частини, які вступили у змову з приватними підприємцями та продавали частину продуктів, призначених для бійців, у магазинах, ресторанах та базарах. Вони забирали щонайменше 30% продуктів зі складу, зменшуючи відповідно добові норми харчового забезпечення для військових.

«Залишок» продуктів використовувався й в іншій схемі. Представник військової частини у змові з приватним підприємством виписував «порожні» накладні на постачання продукції на мільйони гривень, яка фактично не поставлялась. А на папері обліковувались продукти, які не були видані солдатам перед їх продажем», – йдеться у повідомленні.

Через підробку фінансових документів Міноборони було введено в оману й оплачувало продукти харчування. При цьому готівку зловмисники привласнювали.

«На даний час отримано докази щодо привласнення щонайменше 5 млн грн, – додали в ДБР.

Посадовцям військової частини та одному з комерсантів повідомлено про підозру за статтями заволодіння майна шляхом зловживання службовим становищем та заволодіння військовим майном шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ч. 4 ст. 410 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна. Під час санкціонованих обшуків у фігурантів були вилучені значні суми готівки.

Нагадаємо, що співробітники Державного бюро розслідувань виявили в депутата Рівненської обласної ради, який є також заступником голови Поліського лісового офісу Департаменту соціально-гуманітарної політики «Ліси України», незадекларовані статки на мільйони доларів.