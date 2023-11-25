Співробітники Державного бюро розслідувань виявили в депутата Рівненської обласної ради, який є також заступником голови Поліського лісового офісу Департаменту соціально-гуманітарної політики «Ліси України», незадекларовані статки на мільйони доларів.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Там зазначили, що фігурант до лютого 2023 року був начальником Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства. Потім обійняв одну з керівних посад у створеному на його базі Поліському лісовому офісі ДСГП «Ліси України».

За даними слідства, чоловік, працюючи у виконавчій владі й органах місцевого самоврядування, встиг незаконно збагатитися на мільйони доларів.

Правоохоронці провели обшуки зокрема в помешканні та на робочому місці депутата та членів його сім’ї. Вони виявили та вилучити тільки готівкою понад 4 мільйони доларів у різній валюті.

Також правоохоронці виявили у фігуранта три елітні автомобілі: Audi Q8, Mercedes-Benz GLE-Class 350e та BMW X5. Також у нього знайшли коштовності та дорогі годинники, зокрема елітної марки Patek philippe, золоті монети, злитки золота, два пістолети, автомат Калашникова з 16 магазинами до нього з патронами.

Крім того, депутат володів чотирма земельними ділянками в Рівному, на яких будував котеджі. Ділянки зареєстровані на інших підконтрольних йому людей.

Правоохоронці повідомили депутату про підозру за статтею про незаконне збагачення (ст. 368-5 ККУ). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Також правоохоронці направили лист до Національного агентства з питань запобігання корупції з проханням провести моніторинг способу життя фігуранта та його сім’ї.

Нагадаємо, САП та НАБУ повідомили про підозру чинному нардепу, який намагався підкупити топпосадовця Державного агентства відновлення.