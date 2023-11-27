У понеділок у Румунії через снігопад і вітер потрапив в аварію і перекинувся автобус із пасажирами, який прямував з Італії до Молдови.

Про це повідомляє NewsMaker.

Зазначається, що аварія сталася у повіті Васлуй. Через снігопад та вітер водій автобуса не впорався із керуванням і його занесло. В автобусі на момент інциденту перебували 38 громадян Молдови та один громадянин іншої країни, повідомили у Міністерстві закордонних справ та європейської інтеграції Молдови.

Внаслідок ДТП постраждали 16 пасажирів, які зазнали незначних травм і були доставлені до найближчої лікарні. Решта пасажирів продовжили шлях до Кишинева іншим автобусом, який надав перевізник.

Нагадаємо, що внаслідок негоди в Одеській області 26 листопада лише за кілька годин стало майже 50 автомобільних аварій.