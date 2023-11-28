Чоловік, який дістав поранення внаслідок обстрілу Дніпровського району Херсону, помер у лікарні.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.
Вночі армія РФ вдарили по оселі літнього подружжя. Окупанти влучили в спальню, в якій ночували чоловік із дружиною.
Внаслідок обстрілу поранення дістав 71-річний чоловік. Його з вибуховою травмою, пораненням ноги та переломами кісток доставили до лікарні.
Проте згодом очільник області заявив, що чоловік помер у лікарні. Його серце зупинилося близько 07:45 ранку.
Вчора, 27 листопада, повідомлялось, що російська армія обстріляла Херсонську область та одна людина дістала поранення.
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Чоловік, який дістав поранення внаслідок обстрілу Дніпровського району Херсону, помер у лікарні.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.
Вночі армія РФ вдарили по оселі літнього подружжя. Окупанти влучили в спальню, в якій ночували чоловік із дружиною.
Внаслідок обстрілу поранення дістав 71-річний чоловік. Його з вибуховою травмою, пораненням ноги та переломами кісток доставили до лікарні.
Проте згодом очільник області заявив, що чоловік помер у лікарні. Його серце зупинилося близько 07:45 ранку.
Вчора, 27 листопада, повідомлялось, що російська армія обстріляла Херсонську область та одна людина дістала поранення.