Чоловік, який дістав поранення внаслідок обстрілу Дніпровського району Херсону, помер у лікарні.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

Вночі армія РФ вдарили по оселі літнього подружжя. Окупанти влучили в спальню, в якій ночували чоловік із дружиною.

Внаслідок обстрілу поранення дістав 71-річний чоловік. Його з вибуховою травмою, пораненням ноги та переломами кісток доставили до лікарні.

Проте згодом очільник області заявив, що чоловік помер у лікарні. Його серце зупинилося близько 07:45 ранку.

Вчора, 27 листопада, повідомлялось, що російська армія обстріляла Херсонську область та одна людина дістала поранення.