Отруєння дружини очільника ГУР МО Маріанни Буданової може означати, що російську агентуру в Україні впроваджено значно глибше, ніж вважалося раніше.

Про це написало New York Times.

«Якщо Росії вдалося отруїти Буданову, це може означати, що російські агенти діяли ближче до внутрішніх кіл влади, ніж вважалося раніше можливим», — йдеться у виданні.

Водночас ексзаступник голови СБУ Віктор Ягун у коментар NYT заявив, що оцінку отруєння Буданової можна буде дати тільки тоді, коли стане відомо більше обставин. Водночас він «був би здивований», якби у Кремля виявилися агенти, які здатні наблизитися до Буданова та його дружини.

«На території України просто немає необхідної агентури, яка б могла їх отруїти», — додав він.

Нагадаємо, що дружину керівника Головного управління розвідки Маріанну Буданову отруїли важкими металами. Також інформацію офіційно підтвердили у Головному управлінні розвідки.