У Головному управлінні розвідки офіційно підтвердили отруєння дружини керівника Кирила Буданова Маріанни.

На запит «Радіо Свобода» відповів представник розвідки Андрій Юсов.

«Маріанна Олександрівна Буданова справді була отруєна важкими металами. Зараз вона проходить курс лікування, який вже завершується», – зазначив він.

Він підтвердив, що інформація, оприлюднена сьогодні у ЗМІ, відповідає дійсності. Більше інформації у ГУР обіцяли оприлюднити пізніше.

Нагадаємо, що дружину керівника Головного управління розвідки Маріанну Буданову отруїли важкими металами. Жінка перебуває у лікарні.