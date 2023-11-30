РФ в ніч проти 30 листопада атакувала Україну 20 ударними безпілотниками.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що атака відбувалася з двох напрямків – окупованого Криму та Приморсько-Ахтарська.
«В результаті бойової роботи знищено 14 ударних БпЛА. Протиповітряна оборона працювала у південних, східних та центральних областях держави», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у середу, 29 листопада, російські війська завдавали артилерійських ударів по Куцурубській та Очаківській громадах.
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РФ в ніч проти 30 листопада атакувала Україну 20 ударними безпілотниками.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що атака відбувалася з двох напрямків – окупованого Криму та Приморсько-Ахтарська.
«В результаті бойової роботи знищено 14 ударних БпЛА. Протиповітряна оборона працювала у південних, східних та центральних областях держави», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у середу, 29 листопада, російські війська завдавали артилерійських ударів по Куцурубській та Очаківській громадах.