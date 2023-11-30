У Єрусалимі вранці 30 листопада невідомі вчинили стрілянину біля автобусної зупинки, що розташована недалеко від в’їзду в місто. Наразі відомо про 8 поранених та одну загиблу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

«На 8:16, загинула 24-річна жінка, вісім людей отримали поранення. П’ять поранених у тяжкому стані, один — у стані середньої тяжкості, двоє отримали легкі поранення», — пише видання.

Поранених доставлено до лікарень «Шаарей Цедек» та «Адаса Ейн-Керем». 1-ту трасу на в’їзді до Єрусалиму перекрито для руху транспорту.

Нападники вбиті. Вони відкрили вогонь з автоматичної гвинтівки М-16 і пістолета.

Нагадаємо, німецькі правоохоронці затримали підлітка з РФ, який планував теракт у Кельні.