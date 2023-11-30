Російські окупанти в ніч проти 30 листопада атакували Покровський район Донецької області шістьма ракетами С-300. Під обстріл потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград. Станом на ранок відомо про 10 постраждалих, серед них четверо дітей. Ще п’ятьох людей шукають під завалами.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Зазначається, що у Покровську серед постраждалих — родина з двома дітьми: 16-річним хлопцем та 6-місячним немовлям. Один зі снарядів вибухнув на подвір’ї їхнього будинку. Унаслідок обстрілу зруйновано дах та стіни оселі, а сім’я опинилася під завалами.

За словами Ігоря Клименко, парамедик поліції допоміг вибратися з-під руїн чоловіку, в якого на руках було закривавлене немовля. Оглянувши хлопчика, поліціянт доставив його до лікарні. Загрози життю піврічного Ілая немає.

Також поранення зазнав 13-річний хлопець. Попередньо, пошкоджено багатоквартирний та 9 приватних будинків, відділ поліції, автомобілі, гаражі.

У Новогродівці ракета влучила в багатоповерховий будинок. Поранено 13-річну дитину. Зараз на місці ракетного удару продовжують працювати поліціянти та рятувальники. Під завалами, імовірно, можуть перебувати ще 5 людей, серед них дитина.

У Мирнограді росіяни вдарили двома ракетами із ЗРК С-300. Руйнувань зазнав відділ поліції.

На місцях обстрілів перебуває керівництво поліції Донецької області, працюють вибухотехніки, слідчі, криміналісти, оперативники, парамедики.

Нагадаємо, що у середу, 29 листопада, російські війська завдавали артилерійських ударів по Куцурубській та Очаківській громадах.