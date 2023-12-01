Протягом 2023 року у Миколаївській області зареєстрували 648 пожеж у приватному секторі, з низ 103 випадки через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.

Про це на брифінгу розповіла речниця ГУ ДСНС у Миколаївській області Ілляна Пацюк, пишуть «НикВести».

— Ми бачимо сезонні пожежі, якщо влітку це у нас відкриті території екосистеми, то взимку — житло. Якщо говорити цифрами, то на території Миколаївської області протягом 2023 року виникло 648 пожеж саме у приватному житловому секторі та багатоповерхівках. Загинуло 42 людини, — сказала вона.

За осінній період, а саме жовтень-листопад 2023 року в Миколаївській області виникло 109 пожеж у житловому секторі. Через це загинуло 6 людей. Найчастіші причини займання — паління в ліжку та замикання електромережі.

— У жовтні у нас зареєстровано в житлі 53 пожежі, загинуло 2 людей і найбільша кількість з них це паління у ліжку і коротке замикання електромережі. У листопаді 56 пожеж, загинуло 4 людини, три через паління і одна через замкнення електромережі. Якщо говорити загалом, які причини в переважній більшості приводять до таких пожеж це паління — 213 (протягом року, — прим.), коротке замикання — 239, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей — 103, — зазначила речниця.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві та області з настанням холодів почастішали випадки виникнення пожеж у житловому секторі. Кількість таких пожеж від загальної кількості займань протягом року складає 20%.