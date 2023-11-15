У Миколаєві та області з настанням холодів почастішали випадки виникнення пожеж у житловому секторі.

Про це на брифінгу 15 листопада повідомив головний інспектор управління запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління ДСНС України у Миколаївській області Ігор Ткаченко.

Він зазначив, що з початку року на території Миколаївської області зареєстровано 3058 пожеж, з них 618 виникло у житловому секторі, що становить 20% від загальної кількості.

«На жаль, загинуло 40 осіб, травмовано — 43. Основними причинами пожеж є необережне поводження з вогнем та порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електрообладнання, печей та генераторів», — зауважив Ігор Ткаченко.

За його словами, аварійні відключення електроенергії спричинили попит на купівлю генераторів. Відтак, у гонитві за електропостачанням побутових пристроїв люди часто нехтують елементарними правилами встановлення та експлуатації обладнання.

«Працюючи будь-який генератор продукує вихлопні гази, які утворюються під час спалювання палива. Важливо дбати про їх належне відведення, адже вони надзвичайно шкідливі для здоров’я людини. У разі неправильної експлуатації є ймовірність отруєння чадним газом або перегрів генераторної установки, що може спричинити пожежу та вибух», — наголосив Ігор Ткаченко.

Нагадаємо, на Миколаївщині під час пожежі у будинку загинула пенсіонерка.