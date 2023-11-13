Вдень, 12 листопада, виникла пожежа в селі Котляреве Шевченківської територіальної громади Миколаївського району.

Про це повідомляє ДСНС Миколаївської області.

Зазначається, що про інцидент вогнеборцям повідомив чоловік, який помітив дим з-під даху приватного житлового будинку.

Відділення 16 державної пожежно-рятувальної частини та добровільна пожежна команда Шевченківської сільської ради спільними зусиллями ліквідували пожежу площею 60 квадратних метрів.

Окрім того, на місці вогнеборці виявили тіло загиблої господарки 1936 року народження.

Наразі причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, що у Вознесенському районі рятувальники 5 днів гасили пожежу на міському сміттєвому полігоні.