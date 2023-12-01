У Мадриді на кільцеву дорогу впав вертоліт, у результаті інциденту три людини отримали поранення.

Про це пише «Європейська правда».

Аварія сталася посередині траси М-40, зовсім недалеко від виставкового центру «Іфема», де до четверга проходив авіаційний ярмарок European Rotors.

За даними джерел з мадридської служби з надзвичайних ситуацій та Цивільної гвардії, аварія вертольота жовтого кольору з реєстраційним номером F-HPUX сталася о 10:20.

Педро, працівник пральні, яка розташована поруч з місцем падіння вертольота, розповів, що почув гучний вибух: «Коли я виглянув на вулицю, то побачив машини, що гальмували на шосе, а потім гелікоптер з відламаним хвостом».

«Слава Богу, що це було в цей час, тому що якби це було після першої години, було б непереливки», — коментує він, маючи на увазі потужний потік автомобілів, які виїжджають з Мадрида по п’ятницях по трасі М-40.

З поранених, які перебували в вертольоті, один покинув його самотужки, а іншого врятували пожежники. Їх обох доправили до лікарні, один з них — з легкою травмою голови, інший — з можливим переломом стегна.

Третій постраждалий, водій автомобіля, який їхав по трасі М-40, отримав дуже незначні порізи, спричинені розбитими вікнами його машини. Йому надали медичну допомогу і відпустили.

Пожежники проводять «контроль ризику після перевірки відсутності розливу палива». Тим часом Генеральна дирекція дорожнього руху перекрила рух по одній смузі в кожному напрямку траси М-40, щоб полегшити роботу аварійних служб і вилучення вертольота, але не перервала рух повністю на цій дорозі, який, однак, ускладнений в обох напрямках.

Команда Pegaso, що займається безпекою в повітряному просторі Командування цивільної гвардії Мадрида, взяла на себе відповідальність за розслідування аварії, причини якої наразі невідомі.

Ярмарок, який закрився в четвер після чотирьох днів роботи, вважається одним з найважливіших у секторі вертолітної авіації і одним з найбільших в Європі.

Нагадаємо, в Австрії у суботу розбився легкомоторний літак, четверо людей на борту загинули.