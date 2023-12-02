Вчора, 1 грудня, російські війська завдали артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді.

Постраждалих немає, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що 1 грудня, о 13:31 ворог завдавав артилерійських обстрілів по селу Солончаки Куцурубської громади.

Також вночі, орієнтовно о 00:15 ворожих обстрілів зазнала відкрита територія між селами Солончаки та Дмитрівка.

Вночі, 2 грудня, о 00:05 обстріли фіксувалися акваторією Очаківської громади.

Нагадаємо, що вночі, з 30 листопада на 1 грудня, силами та засобами протиповітряної оборони в Миколаївській області було знищено сім ворожих БпЛА типу «Shahed-131/136».