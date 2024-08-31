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Світовий банк виділить $415 мільйонів на підтримку української освіти

Свято Першого дзвоника в одній зі шкіл Миколаєва, архівне фото «НикВести»Свято Першого дзвоника в одній зі шкіл Миколаєва, архівне фото «НикВести»

Рада директорів Світового банку затвердила нову ініціативу за «Програмою кредитування з прив'язкою до результатів» під назвою «Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні» (LEARN).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Доступний обсяг фінансування за проєктом LEARN становить 415 мільйона доларів США.

Ця програма передбачає фінансування для:

  • покращення умов для викладання та навчання, що реалізуються коштом субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам;
  • забезпечення доступом учнів, вчителів та шкільного персоналу до безпечних для очного викладання і навчання умов.

Підписання угоди за цим проєктом заплановане на вересень 2024 року. До кінця 2024 року, за умови досягнення попередньо визначених показників, Україна зможе отримати 200 мільйонів доларів на загальний фонд державного бюджету.

Нагадаємо, у Миколаєві через відтік школярів вирішили обʼєднати класи в навчальних закладах, які працюватимуть дистанційно. Через це частину вчителів доведеться скоротити.

Раніше начальниця управління освіти і науки Миколаївської ОВА Алла Веліховська повідомила, що у Миколаївській області спостерігається дефіцит вчителів різних предметів. Найбільше заклади освіти потребують викладачів хімії, фізики та біології.

Також зазначимо, що у Миколаєві з 2 вересня в очній та змішаній формі запрацюють 26 шкіл, які мають облаштовані укриття. Раніше міська влада планувала відкрити для очного навчання 40 шкіл у Миколаєві. Але батьки самостійно обиратимуть формат навчання для дітей. 

Більше половини миколаївських школярів планують вчитися офлайн вже з вересня 2024 року — це понад 22 тисячі дітей. Однак станом на кінець червня у Миколаєві відбувається відтік контингенту учнів. З початку повномасштабної війни учнівський контингент зменшився на 13,8% — до 6380 осіб.

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