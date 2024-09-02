Атака безпілотників. Ілюстраційне фото: depositphotos.com

У ніч на 2 вересня, над Україною сили протиповітряної оборони збили 9 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23, 13 крилатих ракет Х-101 та 20 ударних БпЛА «Shahed-131/136».

Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

Зазначається, що російська армія вночі запустила 16 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 із Брянської, Воронезької та Курської областей (РФ), 14 крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської області (РФ), 4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 і 1 ракету невстановленого типу із Бєлгороської області (РФ), та 23 ударні БпЛА «Shahed-131/136» із Приморсько-Ахтарська (РФ).

Сили ППО збили 9 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23, 13 крилатих ракет Х-101 та 20 ударних БпЛА «Shahed-131/136» в межах Київської, Харківської, Дніпропетровської, Полтавської, Миколаївської та Запорізької областях.

Також внаслідок протидії Сил оборони України, одна крилата ракета Х-101 та три ударні БпЛА не досягли своїх цілей і були локаційно втрачені.

Ілюстрація: Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, зранку, 2 вересня, російські війська обстріляли Київ. У результаті ракетного удару постраждало двоє людей та пошкоджено цивільну інфраструктуру.