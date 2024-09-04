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Деякі вулиці Миколаєва сьогодні залишаться без світла через поточний ремонт: адреси

Миколаїв, архівне фото: «НикВести»Миколаїв, архівне фото: «НикВести»

Сьогодні, 4 вересня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 16:00 вечора за адресами:

  • вул. Молодіжна;
  • вул. Перемоги;
  • вул. Степова;
  • вул. Миру.

Нагадаємо, також сьогодні діятиме графік погодинних відключень.

Очікується одночасне відключення:

  • 00:00 - 05:00 — однієї черги;
  • 05:00 - 11:00 — двох черг;
  • 11:00 - 15:00 — однієї черги;
  • 15:00 - 24:00 — двох черги.

Відключення світла на Миколаївщині

Як відомо, відключення електроенергії по всій Україні повернулись із середини травня 2024 року. Основна причина, через яку це сталось — відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили 9,2 ГВт української генерації.

В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».

В Миколаєві та області відключення відбуваються згідно черг, на які регіон розподілений за графіком «Миколаївобленерго» — всього їх 6. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Також в «Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка має допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.

Варто також зазначити, що майже весь цей час світло вимикали за погодинними графіками на 2 години в одній черзі, однак 4 червня у  Миколаєві та області ввели спеціальні графіки аварійного відключення. Світла в споживачів не було по 5-6 годин.

Через відсутність електропостачання при введенні графіків відключень в Миколаєві годинами можуть не працювати трамваї та тролейбуси.

15 липня на сайті Кабінету міністрів з'явилася петиція про несправедливий розподіл електроенергії між регіонами України. Наразі вона набрала понад 4 тисячі підписів.

На тривалі відключення світла в Миколаївській області, які досягли по 16-18 годин вплинув також факт поломки на Південноукраїнській атомній електростанції

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