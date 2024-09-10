У Миколаєві затримали підозрюваного у організації схеми незаконного виїзду військовозобов'язаних чоловіків за кордон.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.

За інформацією правоохоронців, схему організував 67-річний мешканець Миколаєва.

«За 12 тисяч доларів США він обіцяв надати їм пакет документів для безперешкодного перетину державного кордону України та вільного пересування по території країн ЄС», — йдеться у повідомленні.

У Миколаєві затримали підозрюваного у організації схеми незаконного виїзду військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Фото: прокуратура Миколаївщини

Підозрюваного затримали під час отримання коштів у порядку статті 208 КПК України. Зараз чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1 мільйон 514 тисяч гривень. Йому загрожує до 9 років тюрми.

Нагадаємо, що у березні 2024 року на Миколаївщині викрито схему торгівлі фіктивними довідками про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

Також 16 серпня Державне бюро розслідувань повідомило про викриття масштабної схеми заробітку на оформленні «липових» медичних довідок про непридатність до військової служби у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я. За даними слідства, цей «бізнес» організував директор медичного закладу Віктор Таран, залучивши до оборудки підлеглих лікарів, які виготовляли необхідні довідки, та правоохоронця, який і займався підбором клієнтів.

Однак, виконуючий обов’язки директора Миколаївського обласного центру психічного здоров’я Віктор Таран, який за даними ДБР організував схему з виготовлення довідок для ухилянтів від мобілізації, залишився на посаді.

Прокурор Миколаївської області Дмитро Казак у вересні повідомив, що наразі у справі про видачу «липових» довідок в психлікарні є лише один підозрюваний — правоохоронець, який за даними Держбюро розслідувань, був посередником.

Також нагадаємо, що двох мешканців Миколаєва та їх товариша з Ужгорода будуть судити за організацію схеми незаконного перетину державного кордону. Чоловікам загрожує 12 років в’язниці.