Патрульні Віталій Ілляшенко та Дмитро Величко, фото: патрульна поліція Миколаївської області

Миколаївські патрульні допомогли жінці, якій стало зле у власній квартирі.

Подія сталася на вулиці Озерній, повідомляють у пресслужбі управління.

На спецлінію до правоохоронців звернулася жінка та повідомила, що літня жінка за якою вона доглядає не виходить на зв'язок та не відчиняє двері. Ймовірно, їй стало зле.

На місце прибули патрульні Віталій Ілляшенко та Дмитро Величко. Двері до помешкання були зачинені зсередини, тож інспектори знайшли драбину та потрапили до квартири через балкон на третьому поверсі.

— У квартири напарники виявили літню жінку, яка не могла підвестися та скаржилася на погане самопочуття. Спільно з медиками ми надали громадянці необхідну допомогу та транспортували її до карети швидкої, — повідомляють у патрульній поліції.

Жінку госпіталізовано до медзакладу.