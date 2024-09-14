На Херсонщині через російський обстріл загорілось три житлові будинки
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- Даріна Мельничук
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22:25, 14 вересня, 2024
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Вдень 14 вересня російські війська атакували передмістя Херсона. Внаслідок обстрілу загорілось три житлові будинки.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області.
Зазначається, що рятувальники оперативно прибули за викликом та загасили пожежі. На місцях пожеж постраждалих не було.
Нагадаємо, на Миколаївщині минулої доби, 13 вересня, вогнеборці 5 разів залучались до гасіння пожеж різного характеру.