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На Херсонщині через російський обстріл загорілось три житлові будинки

Пожежі на Херсонщині 14 вересня. Фото: ДСНС ХерсонщиниПожежі на Херсонщині 14 вересня. Фото: ДСНС Херсонщини

Вдень 14 вересня російські війська атакували передмістя Херсона. Внаслідок обстрілу загорілось три житлові будинки.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області.

Зазначається, що рятувальники оперативно прибули за викликом та загасили пожежі. На місцях пожеж постраждалих не було.

Пожежі на Херсонщині 14 вересня. Фото: ДСНС ХерсонщиниПожежі на Херсонщині 14 вересня. Фото: ДСНС Херсонщини
Пожежі на Херсонщині 14 вересня. Фото: ДСНС ХерсонщиниПожежі на Херсонщині 14 вересня. Фото: ДСНС Херсонщини
Пожежі на Херсонщині 14 вересня. Фото: ДСНС ХерсонщиниПожежі на Херсонщині 14 вересня. Фото: ДСНС Херсонщини

Нагадаємо, на Миколаївщині минулої доби, 13 вересня, вогнеборці 5 разів залучались до гасіння пожеж різного характеру.

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