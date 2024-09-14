На Херсонщині через російський обстріл загорілось три житлові будинки

Пожежі на Херсонщині 14 вересня. Фото: ДСНС Херсонщини

Вдень 14 вересня російські війська атакували передмістя Херсона. Внаслідок обстрілу загорілось три житлові будинки.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області.

Зазначається, що рятувальники оперативно прибули за викликом та загасили пожежі. На місцях пожеж постраждалих не було.

Пожежі на Херсонщині 14 вересня. Фото: ДСНС Херсонщини

Пожежі на Херсонщині 14 вересня. Фото: ДСНС Херсонщини

Пожежі на Херсонщині 14 вересня. Фото: ДСНС Херсонщини

Нагадаємо, на Миколаївщині минулої доби, 13 вересня, вогнеборці 5 разів залучались до гасіння пожеж різного характеру.