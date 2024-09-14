Пожежі на Миколаївщині: минулої доби вогнеборці загасили житловий будинок
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- Даріна Мельничук
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12:10, 14 вересня, 2024
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На Миколаївщині минулої доби, 13 вересня, вогнеборці 5 разів залучались до гасіння пожеж різного характеру.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
У селі Кумарі Первомайського району сталась пожежа житлового будинку, яка ймовірно виникла внаслідок короткого замикання електромережі. Площа вигорілої території склала 20 квадратних метрів.
У селі Калинівка Березанської територіальної громади Миколаївського району вогнеборці ліквідували пожежу гаража на площі 40 квадратних метри. А у селі Калинівка Воскресенської територіальної громади загасили деревʼяний будинок на площі 10 квадратних метрів, що не експлуатується. Причини встановлюється.
Також двічі за добу палала суха трава. У селі Березнегувате Баштанського району рятувальники залили вогонь, який підходив до житлових будинків. Площа пожежі склала 1,5 гектарів. Вдруге сухостій гасили у селі Засілля Миколаївського району.
Від ДСНС працювали 16 співробітник та 4 одиниці техніки.
Нагадаємо, на Миколаївщині минулої доби, 12 вересня, вогнеборці 5 разів залучались до гасіння пожеж, одна з них трапилась через нічний російський обстріл.