Пожежі на Миколаївщині: минулої доби вогнеборці загасили житловий будинок

Пожежі на Миколаївщині 13 вересня. Фото: ДСНС Миколаївщини

На Миколаївщині минулої доби, 13 вересня, вогнеборці 5 разів залучались до гасіння пожеж різного характеру.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У селі Кумарі Первомайського району сталась пожежа житлового будинку, яка ймовірно виникла внаслідок короткого замикання електромережі. Площа вигорілої території склала 20 квадратних метрів.

Пожежі на Миколаївщині 13 вересня. Фото: ДСНС Миколаївщини

У селі Калинівка Березанської територіальної громади Миколаївського району вогнеборці ліквідували пожежу гаража на площі 40 квадратних метри. А у селі Калинівка Воскресенської територіальної громади загасили деревʼяний будинок на площі 10 квадратних метрів, що не експлуатується. Причини встановлюється.

Також двічі за добу палала суха трава. У селі Березнегувате Баштанського району рятувальники залили вогонь, який підходив до житлових будинків. Площа пожежі склала 1,5 гектарів. Вдруге сухостій гасили у селі Засілля Миколаївського району.

Пожежі на Миколаївщині 13 вересня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі на Миколаївщині 13 вересня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Від ДСНС працювали 16 співробітник та 4 одиниці техніки.

Нагадаємо, на Миколаївщині минулої доби, 12 вересня, вогнеборці 5 разів залучались до гасіння пожеж, одна з них трапилась через нічний російський обстріл.