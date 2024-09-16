Прикордонники затримали чоловіка, який пів року готувався до втечі з країни. Фото: ДПСУ

Чоловік планував незаконно перетнути кордон, але випив спиртного в автобусі та заснув. Прикордонники розбудили його на паспортному контролі.

Про це повідомляє Державна прикордонна служби України.

Зазначається, що хлопець мав намір дістатися через Словаччину до Польщі, де проживає його батько, але він не мав законних підстав для виїзду.

Пів року він розробляв план і маршрут руху. За планом, хлопець мав дістатися Буковеля, а звідти автобусом доїхати до Ужгорода, зійти перед пунктом пропуску і поза ним перейти кордон.

Проте, за словами прикордонників, хлопець випив «для хоробрості», заснув і не встиг вчасно зійти з автобуса. Розбудили його вже на паспортному контролі.

Нагадаємо, одесит організував схему незаконного переправлення чоловіків з України за кордон, залучивши знайомого водія з Ізмаїла. За 8 тисяч доларів вони обіцяли п’ятьом військовозобов’язаним чоловікам допомогти потрапити у Придністров’я.