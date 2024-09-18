У Центральному районі Миколаєва через ремонт мереж вимкнули воду на деяких вулицях
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- Альона Коханчук
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10:57, 18 вересня, 2024
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У Миколаєві через ремонтні роботи ряд вулиць залишиться без води.
Як повідомили у «Миколаївводоканалі», ремонтні роботи виконуються по вулиці Містобудівників.
Через це орієнтовно до 20:00 припинено подачу води:
- на вулицю Велика Морська, 1;
- вулицю Містобудівників, 18;
- Бузький бульвар, 13, 13а, 15; ЖК Сонячний.
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