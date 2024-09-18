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У Центральному районі Миколаєва через ремонт мереж вимкнули воду на деяких вулицях

На деяких вулицях Миколаєва знову тимчасово не буде води. Фото: «Миколаївводоканал»На деяких вулицях Миколаєва знову тимчасово не буде води. Фото: «Миколаївводоканал»

У Миколаєві через ремонтні роботи ряд вулиць залишиться без води.

Як повідомили у «Миколаївводоканалі», ремонтні роботи виконуються по вулиці Містобудівників.

Через це орієнтовно до 20:00 припинено подачу води:

  • на вулицю Велика Морська, 1;
  • вулицю Містобудівників, 18;
  • Бузький бульвар, 13, 13а, 15; ЖК Сонячний.

Читайте також статтю «МикВісті» «Миколаїв тече. Як водоканал два роки бореться з аваріями на водомережі, яку «вбиває» солона вода?».

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