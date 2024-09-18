На деяких вулицях Миколаєва знову тимчасово не буде води. Фото: «Миколаївводоканал»

У Миколаєві через ремонтні роботи ряд вулиць залишиться без води.

Як повідомили у «Миколаївводоканалі», ремонтні роботи виконуються по вулиці Містобудівників.

Через це орієнтовно до 20:00 припинено подачу води:

на вулицю Велика Морська, 1;

вулицю Містобудівників, 18;

Бузький бульвар, 13, 13а, 15; ЖК Сонячний.

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