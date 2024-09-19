Росіяни атакували Дніпровський район Херсона: двоє людей поранені

Обстріл Херсона. Ілюстративне фото: Суспільне

У четвер, 19 вересня, російські війська вдарили з БпЛА по Дніпровському району Херсона. Внаслідок обстрілу постраждали двоє людей.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що постраждав 39-річний чоловік. Він дістав уламкове поранення грудної клітини. «Швидка» доставила потерпілого до лікарні у тяжкому стані. Медики продовжують боротися за його життя.

Також дістала поранень 58-річна жінка. У неї вибухова травма та уламкове поранення щелепи. Їй надають необхідну меддопомогу.

Нагадаємо, російські війська 18 вересня вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки 6 людей дістали поранення.