Росіяни атакували Дніпровський район Херсона: двоє людей поранені
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- Даріна Мельничук
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17:55, 19 вересня, 2024
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У четвер, 19 вересня, російські війська вдарили з БпЛА по Дніпровському району Херсона. Внаслідок обстрілу постраждали двоє людей.
Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.
Зазначається, що постраждав 39-річний чоловік. Він дістав уламкове поранення грудної клітини. «Швидка» доставила потерпілого до лікарні у тяжкому стані. Медики продовжують боротися за його життя.
Також дістала поранень 58-річна жінка. У неї вибухова травма та уламкове поранення щелепи. Їй надають необхідну меддопомогу.
Нагадаємо, російські війська 18 вересня вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки 6 людей дістали поранення.