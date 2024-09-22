Одещина та Херсонщина до кінця століття можуть частково піти під воду, — екологи

Кліматичні зміни. Фото для ілюстрації/Фокус

Одеська та Херсонська області та півострів Крим до кінця 21 століття можуть частково піти під воду. Це повʼязано зі зміною клімату та підвищенню температури.

Про це в інтервʼю виданню «Фокус» розповіла екологиня Анна Корягіна.

Вона зазначила, що через активне використання викопного палива — нафти, вугілля та газу, — в атмосферу потрапляють величезні обсяги парникових газів тому зростає глобальна річна температура і клімат змінюється. Через зміну клімату, відповідно, піднімається рівень Світового Океану.

«За найгіршим сценарієм (якщо країни так і продовжать спалювати викопні палива і клімат буде стрімко змінюватися), в Україні до кінця століття можуть бути підтоплені території площею майже 650 тисяч гектарів, а з урахуванням припливів під час штормів та сильних вітрів — до 1 мільйона гектарів. Це майже площа Тернопільської області. Найбільшого впливу можуть зазнати Крим, Херсонська та Одеська області, — сказала Анна Корягіна.

Водночас, через підвищення температури в Україні мілітимуть річки, особливо басейнів Прип’яті, Південного Бугу та Дністра, тому з часом у деяких областях може виникнути гостра нестача питної води. На противагу цьому, річкам Полісся може загрожувати формування тривалих весняних паводків, а річки Західного регіону ризикують катастрофічними повенями на гірських ділянках.

Окрім використання викопного палива на кліматичні зміни впливає російсько-українська війна. Адже, за підрахунками екологів, за 24 місяці російська агресія в Україні призвела до додаткових викидів 175 мільйонів тонн вуглекислого газу.

Екстремальна спека у Миколаєві влітку 2024

Липень 2024 року приніс Миколаєву аномально високі температури, які суттєво позначилися на екологічній ситуації міста. Цей екстремальний температурний режим створив не лише дискомфорт для мешканців, але й серйозні проблеми для міської екосистеми. У липні миколаївські рятувальники майже щодня звітували про займання сухостою, чагарників та іншого на відкритих територіях та зауважували про найвищий рівень пожежної небезпеки. І якщо офіційно рекордна температура сягала рекордних 42 градуси, то фактично повітря на вулицях прогрівалось до 60 градусів за Цельсієм.

Що відбувається з кліматом, як спека вплинула на Миколаїв та чи можлив адаптуватися до такої погоди «МикВісті» розповіли у матеріалі «Екстремальна спека. Що відбувається з кліматом в Миколаєві? Пояснюємо».

Раніше ми писали, що експерти проєкту Європейського союзу APENA 3 працюють над кліматичними стратегіями трьох пілотних областей України: Миколаївської, Івано-Франківської та Львівської.

Варто зазначити, що ще у травні 2023 року експерти проєкту презентували проміжні результати з оцінки вразливості секторів економіки до зміни клімату на прикладі Миколаївської області. Тоді йшлося, що зміни середньорічних температур в області перевищують загальносвітові показники. Виявилося, що ця тенденція прискорюється протягом останніх 30 років з більш частими та інтенсивними грозами, зливами та шквалами. Водночас, додали там, російська агресія ще більше підвищила ризики виникнення пожеж у степовій та інших частинах регіону.

Нагадаємо, що Миколаївську, Львівську та Івано-Франківську області обрали у якості пілотних областей ще до повномасштабного російського вторгнення. Їм надають міжнародну технічну допомога з підготовки обласних стратегій з адаптації до зміни клімату. Зокрема, у серпні 2021 року при Миколаївській облдержадміністрації створили робочу групу з розробки стратегії адаптації області до зміни клімату в рамках проєкту APENA 3.