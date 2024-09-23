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На Миколаївщині 24 вересня синоптики прогнозують високу пожежну небезпеку

У вівторок, 24 вересня, на Миколаївщині очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки V класу.

Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

  • Первомайськ ІV клас 
  • Вознесенськ V клас 
  • Баштанка V клас 
  • Миколаїв V клас 
  • Очаків V клас 
Рівень пожежної небезпеки на Миколаївщині 24 вересня, Ілюстрація: ГідрометцентрРівень пожежної небезпеки на Миколаївщині 24 вересня, Ілюстрація: Гідрометцентр

У гідрометцентрі зазначили, що погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).

Нагадаємо, впродовж серпня на Миколаївщині зафіксовано 26 пожеж через військові дії, що призвели до екологічних та економічних втрат на загальну суму майже 40 мільйонів гривень.

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