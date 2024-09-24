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Внаслідок обстрілів Херсонщини поранені 13 людей: пошкоджені будинки, газогони та автомобілі

Обстріл Херсона. Фото: СуспільнеОбстріл Херсона. Фото: Суспільне

Російські військові протягом доби обстріляли 23 населені пункти Херсонської області. Поранення отримали 13 людей.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його інформацією, під обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Садове, Придніпровське, Понятівка, Наддніпрянське, Ромашкове, Велетенське, Білозерка, Кізомис, Станіслав, Гончарне, Томина Балка, Новодмитрівка, Берислав, Милове, Нововоронцовка, Золота Балка, Качкарівка, Новоберислав, Михайлівка, Заможне, Козацьке та Херсон.

Пошкоджені три багатоповерхівки, 16 приватних будинків, газогони, машина швидкої допомоги та приватні автомобілі.

Нагадаємо, що вчора, 23 вересня, у Миколаївському районі внаслідок падіння уламків одного зі збитих БПЛА, пошкоджено неексплуатуєму господарську споруду, внаслідок чого виникла пожежа сухої трави, яку оперативно ліквідували вогнеборці.

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