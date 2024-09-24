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Через пожежу автомобіля у Миколаївській області на узбіччі загорілася суха трава

Пожежа автомобіля поблизу села Камʼянка у Миколаївському районі 23 вересня, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа автомобіля поблизу села Камʼянка у Миколаївському районі 23 вересня, фото: ДСНС Миколаївщини

У Миколаївській області 23 вересня двічі горіли автомобілі. В одному із випадків через пожежу загорілася суха трава біля дороги.

Про це повідомили у Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

За словами вогнеборців, ввечері у Первомайську через несправність електропроводки автомобіля загорівся ВАЗ 2109. Водночас поблизу села Камʼянка у Миколаївському районі внаслідок дорожньо-транспортної аварії спалахнув BMW.

Пожежі загасили на площах 5 та 28 квадратних метри відповідно. Зазначається, що у другому випадку через пожежу автомобілю зайнявся сухостій на узбіччі.

Пожежа автомобіля поблизу села Камʼянка у Миколаївському районі 23 вересня, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа автомобіля поблизу села Камʼянка у Миколаївському районі 23 вересня, фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежа автомобіля у Первомайську 23 вересня, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа автомобіля у Первомайську 23 вересня, фото: ДСНС Миколаївщини

Також вчора, 23 вересня та в ніч на 24 вересня вогнеборці вісім разів гасили пожежі сухої трави, сміття та очерету на відкритих територіях. Загальна площа вигорілої території склала понад 7 гектарів.

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