Через пожежу автомобіля у Миколаївській області на узбіччі загорілася суха трава
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- Марія Хаміцевич
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12:19, 24 вересня, 2024
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У Миколаївській області 23 вересня двічі горіли автомобілі. В одному із випадків через пожежу загорілася суха трава біля дороги.
Про це повідомили у Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
За словами вогнеборців, ввечері у Первомайську через несправність електропроводки автомобіля загорівся ВАЗ 2109. Водночас поблизу села Камʼянка у Миколаївському районі внаслідок дорожньо-транспортної аварії спалахнув BMW.
Пожежі загасили на площах 5 та 28 квадратних метри відповідно. Зазначається, що у другому випадку через пожежу автомобілю зайнявся сухостій на узбіччі.
Також вчора, 23 вересня та в ніч на 24 вересня вогнеборці вісім разів гасили пожежі сухої трави, сміття та очерету на відкритих територіях. Загальна площа вигорілої території склала понад 7 гектарів.