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Іран випустив понад 100 ракет по Ізраїлю

Іран здійснив ракетний обстріл по Ізраїлю.

За даними «The Times of Israel», було випущено понад 100 ракет у напрямку ізраїльських територій.

По всій території Ізраїлю звучать сирени повітряної тривоги. Армія оборони Ізраїлю інформує через соціальні мережі, що система протиповітряної оборони перехоплює ракети, запущені ворогом.

«Усі ізраїльські цивільні особи знаходяться в бомбосховищах, оскільки ракети з Ірану обстрілюють Ізраїль», — йдеться у повідомленні Армії оборони Ізраїлю.

По всій території Ізраїлю звучать сирени повітряної тривоги, Зображення: Israel Defense ForcesПо всій території Ізраїлю звучать сирени повітряної тривоги, Зображення: Israel Defense Forces

Нагадаємо, в ніч на 1 жовтня армія Ізраїлю оголосила про початок наземної операції на півдні Лівану. 

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