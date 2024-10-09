  • середа

    9 жовтня, 2024

  • 13.6°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 9 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 13.6° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Де у Миколаєві сьогодні не буде світла через поточний ремонт: адреси

Електрична лампа, фото з відкритих джерелЕлектрична лампа, фото з відкритих джерел

Сьогодні, 9 жовтня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 16:00 вечора за адресами:

  • вул. Урожайна;
  • пров. Рибний;
  • вул. Незалежності;
  • вул. Перемоги;
  • вул. Яхтова;
  • вул. Водна;
  • вул. Зарічна;
  • вул. Очаківська;
  • вул. Сливова;
  • вул. Ізмаільська;
  • пров. Ізмаільський;
  • вул. Веселинівська.

Відключення світла на Миколаївщині

Як відомо, відключення електроенергії по всій Україні повернулись із середини травня 2024 року. Основна причина, через яку це сталось — відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили 9,2 ГВт української генерації.

В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».

В Миколаєві та області відключення відбуваються згідно черг, на які регіон розподілений за графіком «Миколаївобленерго» — всього їх 6. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Також в «Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка має допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.

Варто також зазначити, що майже весь цей час світло вимикали за погодинними графіками на 2 години в одній черзі, однак 4 червня у Миколаєві та області ввели спеціальні графіки аварійного відключення. Світла в споживачів не було по 5-6 годин.

Через відсутність електропостачання при введенні графіків відключень в Миколаєві годинами можуть не працювати трамваї та тролейбуси.

15 липня на сайті Кабінету міністрів з'явилася петиція про несправедливий розподіл електроенергії між регіонами України. Наразі вона набрала понад 4 тисячі підписів.

На тривалі відключення світла в Миколаївській області, які досягли по 16-18 годин вплинув також факт поломки на Південноукраїнській атомній електростанції

Також нещодавно близько 100 вулиць Миколаєва залишились без світла через ремонт мереж.

Останні новини про: Відключення електроенергії

Низка вулиць Миколаєва сьогодні буде без світла через планові ремонтні роботи: перелік адрес
На деяких вулицях Миколаєва 4 жовтня не буде світла через ремонт: адреси
Частина вулиць Миколаєва сьогодні буде без світла через ремонтні роботи: адреси

Читайте також:

новини

У Миколаєві оцифрували понад 100 графічних експонатів з колекції краєзнавчого музею

Анна Гакман
новини

У Миколаївській області відбудували 40% об’єктів культури, пошкоджених через російські обстріли

Олена Козубовська
новини

У Миколаєві демонтували радянську зірку з пам'ятника на честь 40-річчя Перемоги

Аліна Квітко
новини

Богославськ замість Ольвіополя: в Раді внесли ще одну постанову про перейменування Первомайська

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Ми не знаємо — живий він чи ні, ми просто чекаємо». У Миколаєві пройшла чергова акція на підтримку військовополонених

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Відключення електроенергії

Частина вулиць Миколаєва сьогодні буде без світла через ремонтні роботи: адреси
На деяких вулицях Миколаєва 4 жовтня не буде світла через ремонт: адреси
Низка вулиць Миколаєва сьогодні буде без світла через планові ремонтні роботи: перелік адрес

У Миколаєві в очному форматі працює вже 31 школа

У Миколаєві демонтували радянську зірку з пам'ятника на честь 40-річчя Перемоги

В Україні створили ще два індустріальні парки: один з них на Миколаївщині