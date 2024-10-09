У Миколаєві необхідні донори усіх груп крові
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- Анна Гакман
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22:17, 09 жовтня, 2024
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У четвер, 10 жовтня, Миколаївська обласна станція переливання крові запрошує донорів всіх груп крові.
Відповідну інформацію опублікувала пресслужба станції.
Всі бажаючі допомогти, мають прийти за адресою: провулок Радіо, 2, з 8:00 до 14:00.
Телефон реєстратури: 0512-709-452. З собою необхідно мати паспорт.
Як підготуватися до донації можна дізнатись за посиланням.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.
Читайте також статтю «МикВісті» «Брак донорської крові, допомога та забезпечення: Як працює миколаївська станція переливання в умовах війни».
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