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Ракетна атака по Миколаєву: ударною хвилею вибило вікна у навчальному закладі

Пошкоджені вікна після однієї із ворожих атак по Миколаєву. Архівне фото Пошкоджені вікна після однієї із ворожих атак по Миколаєву. Архівне фото "МикВісті"

У Миколаєві від вибухової хвилі після ракетного удару повилітали декілька вікон в одному із навчальному закладі міста. Також розбито два скла в багатоквартирному будинку.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За словами мера, у найближчий час пошкоджені вікна замінять.

«Наші фахівці обстежили територію поряд з якою стався приліт. Вибуховою хвилею розбито декілька вікон в навчальному закладі та розбито два скла в багатоквартирному будинку. Звісно, все в найкоротші терміни замінимо», — написав він в Telegram.

Нагадаємо, що учора ввечері, 9 жовтня, о 22:15 ворог атакував інфраструктурний обʼєкт на околицях Миколаєва, попередньо крилатими ракетами Х-59/Х-69.

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