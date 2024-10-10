Ракетна атака по Миколаєву: ударною хвилею вибило вікна у навчальному закладі
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- Альона Коханчук
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11:33, 10 жовтня, 2024
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У Миколаєві від вибухової хвилі після ракетного удару повилітали декілька вікон в одному із навчальному закладі міста. Також розбито два скла в багатоквартирному будинку.
Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
За словами мера, у найближчий час пошкоджені вікна замінять.
«Наші фахівці обстежили територію поряд з якою стався приліт. Вибуховою хвилею розбито декілька вікон в навчальному закладі та розбито два скла в багатоквартирному будинку. Звісно, все в найкоротші терміни замінимо», — написав він в Telegram.
Нагадаємо, що учора ввечері, 9 жовтня, о 22:15 ворог атакував інфраструктурний обʼєкт на околицях Миколаєва, попередньо крилатими ракетами Х-59/Х-69.
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