Через ураган у Флориді загинули чотири людини

У Флориді внаслідок урагану «Мілтон» загинули чотири людини. У штаті сталося понад десяток торнадо, які спричинили значні руйнування.

За інформацією губернатора Рона ДеСантіса, штату вдалося уникнути «найгіршого сценарію».

«Ми будемо краще розуміти масштаби збитків із плином дня. Нам ще потрібно багато чого зробити, але ми обов’язково впораємося», – розповів він.