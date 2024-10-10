  • четвер

    10 жовтня, 2024

  • 18°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 10 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 18° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Через ураган у Флориді загинули чотири людини

Наслідки урагану «Мілтон», фото: ReutersНаслідки урагану «Мілтон», фото: Reuters

У Флориді внаслідок урагану «Мілтон» загинули чотири людини. У штаті сталося понад десяток торнадо, які спричинили значні руйнування.

За інформацією губернатора Рона ДеСантіса, штату вдалося уникнути «найгіршого сценарію».

«Ми будемо краще розуміти масштаби збитків із плином дня. Нам ще потрібно багато чого зробити, але ми обов’язково впораємося», – розповів він.

Урядові служби продовжують оцінювати масштаби руйнувань і надають допомогу постраждалим.

Нагадаємо, частину найбільшої пустелі у світі Сахара затопило внаслідок сильних дощів.

Останні новини про: непогода

Найближчими годинами у Миколаєві очікується гроза
Оголошено перший рівень небезпеки: миколаївців попереджають про посилення вітру
В Одесі випала майже півмісячна норма дощових опадів

Читайте також:

новини

«Миколаївболтеплоенерго» заборгувало ₴500 млн «Нафтогазу»: чи вплине це на опалювальний сезон

Олена Козубовська
новини

Росія завдала подвійного удару по Миколаєву

Олена Козубовська
новини

Вчителька зі Снігурівки, яка очолила школу на Херсонщині, отримала підозру від СБУ

Аліса Мелік-Адамян
новини

Головний архітектор Миколаєва звернувся до Креміня, щоб оштрафувати компанію за російськомовну рекламу «руської бані»

Олена Козубовська
новини

Керівники басейну «Зоря» звільнилися після розслідування про «липові» чеки

Олена Козубовська

Останні новини про: непогода

В Одесі випала майже півмісячна норма дощових опадів
Оголошено перший рівень небезпеки: миколаївців попереджають про посилення вітру
Найближчими годинами у Миколаєві очікується гроза

За останні кілька днів російські війська тричі атакували цивільні судна на Одещині: загинуло восьмеро людей

На Одещині завтра оголошено день жалоби за загиблими

«Миколаївболтеплоенерго» заборгувало ₴500 млн «Нафтогазу»: чи вплине це на опалювальний сезон

Зняття з військового обліку за $7000: миколаївські поліцейські викрили схему ухилення від мобілізації

У Миколаєві хочуть побудувати енергокомплекс для резервного теплопостачання — потрібно ₴810 млн