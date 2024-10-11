РФ вдарила по заправці та житловим кварталам на Херсонщині: поранені троє людей

Обстріл Херсонщини, фото: Getty Images

За минулу добу, 10 жовтня, через російську агресію у Херсонській області три людини дістали поранення.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

За його словами під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Приозерне, Білозерка, Широка Балка, Станіслав, Олександрівка, Берислав, Крупиця, Томарине, Новотягинка, Придніпровське, Михайлівка та Херсон.

Російські військові поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури, автоцентр та заправну станцію.

Також обстріляли житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджені чотири багатоповерхівки та пʼять приватних будинків.

Нагадаємо, що у четвер, 10 жовтня, російська армія двічі вдарила по критичній інфраструктурі Миколаєва, спричинивши пожежу та пошкодження будинків. Постраждали три людини.

Також росіяни у ніч на 11 жовтня здійснили атаку балістичними ракетами по Одеському району, в результаті чого загинуло четверо людей, включаючи підлітка.